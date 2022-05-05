Підбадьорила бойовий дух: Анна Добриднєва заспівала для українських військових

Артистка привезла нашим захисникам гостинці і заспівала для них.

Анна Добриднєва відвідала українських військових і підтримала їхній бойовий дух. Вона заспівала для них пісень.

Крім концерту, співачка привезла для захисників гуманітарну допомогу: продукти харчування і засоби гігієни.

Світлини свого візиту Анна опублікувала в Instagram.

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"Завітали в гості до наших захисників! З піснями і гостинцями (продукти, смаколики, засоби гігієни). А потім ще й мали честь повечеряти з нашими героями!

Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ!" – написала Добриднєва.

Нагадаємо, раніше перед українськими військовими виступила Ірина Федишин. Вона заспівала під акомпанування Євгена Хмари, який грав на синтезаторі.

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