Підгледіли папараці: американська модель у бікіні блиснула сексуальним декольте на пляжі

30-річна Шарлотта Маккінні насолоджується відпочинком у Флориді.
Папараці заскочили американську модель Шарлотту Маккінні під час відпочинку на пляжі у Маямі.
Дівчина приймала сонячні ванни на шезлонгу. Одягнена вона була у бікіні блідо-рожево-блакитного кольору на зав'язках.
Шарлотта продемонструвала свою струнку фігуру, сексуальне декольте і накачаний прес.
Пляжний лук Маккінні доповнила сонцезахисними окулярами і золотим.ережками.
Нагадаємо, Демі Роуз у напівпрозорому бікіні похизувалася пишним бюстом.
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