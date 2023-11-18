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Підгледіли папараці: американська модель у бікіні блиснула сексуальним декольте на пляжі

Підгледіли папараці: американська модель у бікіні блиснула сексуальним декольте на пляжі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
264
Час на прочитання
1 хв
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Підгледіли папараці: американська модель у бікіні блиснула сексуальним декольте на пляжі

Шарлотта Маккінні / Фото: Getty Images

30-річна Шарлотта Маккінні насолоджується відпочинком у Флориді.

Папараці заскочили американську модель Шарлотту Маккінні під час відпочинку на пляжі у Маямі.

Дівчина приймала сонячні ванни на шезлонгу. Одягнена вона була у бікіні блідо-рожево-блакитного кольору на зав'язках.

Шарлотта Маккінні / © Getty Images
Шарлотта Маккінні / Фото: Getty Images

Шарлотта продемонструвала свою струнку фігуру, сексуальне декольте і накачаний прес.  

Пляжний лук Маккінні доповнила сонцезахисними окулярами і золотим.ережками.

Нагадаємо, Демі Роуз у напівпрозорому бікіні похизувалася пишним бюстом.

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Дата публікації
Перегляди
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