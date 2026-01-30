Підготувалася до перегляду "Бріджертонів": Дженніфер Лопес позувала в пишній сукні

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

56-річна співачка, акторка, продюсерка і бізневумен — Дженніфер Лопес — опублікувала у своєму Instagram світлини, на яких вона позувала у кріслі біля каміна. На ній була ніжно-бузкова сукня з корсетним верхом та пишною спідницею, яка складалася з тканинних квітів.

Волосся співачки було зібране в недбалу «мушлю», а на її обличчі був природний ніжний макіяж з рожевими рум’янами. Образ Дженніфер доповнили сережки і каблучка з великим жовтим каменем.

«Хто ще в передчутті сьогоднішньої прем’єри серіалу „Бріджертони“? Я точно!» — написала співачка під знімками.

Нагадаємо, 29 січня відбулася прем’єра першої частини 4-го сезону популярного серіалу про світ лондонського вищого суспільства XIX століття. Як виявилося, Дженніфер Лопес теж серед його шанувальників.

Раніше головна зірка «Бріджертонів» Нікола Коглан прийшла на захід у в’язаній мінісукні.