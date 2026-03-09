Підібрала образ під колір волосся: Джессіка Честейн прийшла на Тиждень моди

Джессіка Честейн / © Getty Images

Реклама

У Парижі продовжується Тиждень моди і його межах відбувся показ бренду Zimmermann, який відвідала лауреатка «Оскара» акторка Джессіка Честейн. Зірка обрала вишуканий, але простий ансамбль помаранчевого відтінку, який включав широкі шорти, жилетку та подовжений жакет, який практично повністю приховував речі Джесіки і більше нагадував сукню.

Також Честейн доповнила цей образ босоніжками на широких підборах та з великими декоративними квітами. Цей її ансамбль повністю відповідав відтінку її волосся і чудово поєднувався з ним.

Джессіка Честейн / © Getty Images

Однак вибивалась із кольорової гами лише сумка-мішок, яку Джессіка тримала в руці. Річ була кремового відтінку і виконана з м’якої шкіри та мала довгий ремінець. Також Честейн одягла окуляри та великі сережки з камінням.

Реклама

Нагадаємо, що раніше акторка одягла на світський захід особливу прикрасу — кольє від бренду Damiani із 18-каратного білого золота, яке раніше такоє носила акторка Софі Лорен.