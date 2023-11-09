Підібрала сумку під чоботи: співачка Дуа Ліпа під прицілом папараці у Лондоні

Образ дівчини мав цікавий і досить стильний вигляд, хоча вона й заправила джинси в чоботи, надавши так нижній частині образу трохи зайвого об'єму.

Британська співачка Дуа Ліпа потрапила під приціл папараці на вулиці у Лондоні. Зірку помітили, коли вона виходила зі студії Global, де давала інтерв'ю.

Попзірка була одягнена у чорну однотонну футболку, заправлену у світлі мішкуваті джинси, стягнуті на талії простим чорним ременем. Також Дуа одягла чоботи з тисненням кольору марсала і несла в руці клатч такого самого відтінку. Такі аксесуари поєднувалися за кольором з її нещодавно пофарбованим вишнево-червоним волоссям.

Ліпа завершила свій осінній образ пухнатою хутряною шубою кольору слонової кістки. Волосся дівчина розпустила, а на обличчі зробила макіяж із виразними стрілками.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Схоже, що шуби з екохутра знову стануть популярними, оскільки знаменитості все частіше з'являються в них на прогулянках. Також у величезній шубі сірого кольору нещодавно папараці сфотографували модель Емілі Ратаковскі.

Емілі Ратажковські / Фото: Getty Images

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