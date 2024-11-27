Підібрала все в одному кольорі: Скарлетт Йоганссон під прицілом папараці

Акторка мала стильний та елегантний вигляд, а її вбрання було підібрано в одному відтінку.
22 листопада акторка Скарлетт Йоханссон відсвяткувала своє 40-річчя. Після свята вона повернулася до роботи та пішла на інтерв'ю. Зірку помітили у Нью-Йорку, коли вона залишала студію шоу "Прямий ефір з Келлі та Марком".
На Йоганссон того дня було коричневе вбрання, в якому вона поєднала трикотажну водолазку, прямі штани до кісточок і блейзер із чорними ґудзиками. У руці акторка тримала сумку від Prada із короткими ручками.
Також можна помітити, що на Скарлетт чорні туфлі на підборах і кілька прикрас. Волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж.
Також цього літа зі Скарлетт Йоганссон у прокат вийшла картина "Забери мене на Місяць", а зараз вона вже розпочала нову роботу. Дворазова номінантка на "Оскар" з'явиться в медіафраншизі Світ Юрського періоду і знімається зараз у новому фільмі, який отримав назву "Світ Юрського періоду: Відродження". Минулого місяця Йоганссон помітили на зніманнях цього фільму в Нью-Йорку.
Читайте також:
- У квітковій мінісукні та із шпилькою-бантом: Скарлетт Йоганссон потрапила під приціл папараці
- У червоній сукні зі складками: красива Скарлетт Йоганссон на прем'єрі фільму
- Була дуже гламурною: Скарлетт Йоганссон відвідала прем'єру фільму у сукні із зірками