Підібрала все в одному кольорі: Скарлетт Йоганссон під прицілом папараці

Акторка мала стильний та елегантний вигляд, а її вбрання було підібрано в одному відтінку.

22 листопада акторка Скарлетт Йоханссон відсвяткувала своє 40-річчя. Після свята вона повернулася до роботи та пішла на інтерв'ю. Зірку помітили у Нью-Йорку, коли вона залишала студію шоу "Прямий ефір з Келлі та Марком".

На Йоганссон того дня було коричневе вбрання, в якому вона поєднала трикотажну водолазку, прямі штани до кісточок і блейзер із чорними ґудзиками. У руці акторка тримала сумку від Prada із короткими ручками.

Також можна помітити, що на Скарлетт чорні туфлі на підборах і кілька прикрас. Волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

Також цього літа зі Скарлетт Йоганссон у прокат вийшла картина "Забери мене на Місяць", а зараз вона вже розпочала нову роботу. Дворазова номінантка на "Оскар" з'явиться в медіафраншизі Світ Юрського періоду і знімається зараз у новому фільмі, який отримав назву "Світ Юрського періоду: Відродження". Минулого місяця Йоганссон помітили на зніманнях цього фільму в Нью-Йорку.

Читайте також:

Образи акторки Скарлетт Йоганссон (25 фото)