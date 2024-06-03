Підігріває інтерес: зірка "Бріджертонів" показала фото зі знімального майданчика серіалу

Американський костюмований серіал набирає популярності, а виконавці головних ролей підігрівають до нього інтерес. Так, 37-річна ірландська актриса та виконавиця головної ролі третього сезону "Бріджертонів" – Нікола Коглан – показала у своєму Instagram, як проходили знімання.

На фото зображені актори серіалу: Люк Ньютон, Сімон Ешлі, Клаудія Джессі, сама Коглан та інші. Вони зняті під час макіяжу, перерви на каву та заучування тексту.

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Звичайно, часто Нікола позує обійнявшись із Люком, адже їхні герої – Пенелопа Фезерінгтон та Колін Бріджертон – перебувають у центрі сюжету нового сезону.

Нагадаємо, раніше зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан блиснула пишним бюстом на обкладинці глянцю. Акторка з'явилася на обкладинці літнього випуску нідерландського ELLE.

instagram.com/elle_nl/

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