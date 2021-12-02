Підігрівають чутки про возз'єднання: Ірина Шейк підтримала Бредлі Купера на прем'єрі його нового фільму

Модель відвідала прем'єру нового трилера Гільєрмо дель Торо.

Останнім часом супермодель Ірину Шейк та її екскоханого Бредлі Купера дедалі частіше бачать разом. Спочатку це були лише безневинні прогулянки з дочкою, але 1 грудня модель прийшла на нью-йоркську прем'єру фільму Гільєрмо дель Торо "Алея жаху", у якому зіграв Купер. Разом пара для фото не позувала, але все ж купу нових чуток про возз'єднання викликала, адже це перший публічний спільний вихід екскоханих за довгий час.

Ірина мала бездоганний вигляд у стильному смугастому штанному костюмі, який поєднала із сексуальним шкіряним боді. Доповнили цей вечірній лук сумка від Burberry, туфлі-човники та червона помада на губах.

Ірина Шейк / Associated Press

Бредлі ж вибрав для своєї появи класичний костюм графітового кольору, однотонну чорну краватку та білу сорочку.

Бредлі Купер / Associated Press

Чи разом Шейк та Купер – невідомо, але стосунки у пари чудові, адже вони виховують чотирирічну доньку Лею і часто проводить час як сім'я. Нагадаємо, що пара розійшлася влітку 2019 року.

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