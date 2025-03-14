Підкорила Париж та Мілан: українська модель Карина Мазяр взяла участь у топових показах Тижня моди

Українська модель Карина Мазяр взяла участь у Тижнях моди,які відбулися у Парижі та Мілані, та привернула увагу тим, що виходила на подіум для найвідоміших Модних домів.

Однак це не був її дебют, адже в модельній індустрії дівчина вже не перший рік, хоча свій шлях почала серйозно ще в 16 років, про що розповіла виданню Elle.ua.

"У 12 років я вирішила вперше спробувати себе в цьому напрямі, але серйозніше задумалася про моделінг завдяки своєму хлопцю. Він зробив мені снепи, відправив їх моїй теперішній материнській агенції, і так усе й почалося. Я навіть не планувала цим займатися, тож усе вийшло завдяки йому. Перший великий досвід прийшов у 16 років із брендом Prada. Мені випала честь попрацювати з Міуччею Прада та Рафом Сімонсом — кожен день ми були на примірках і бачили, як народжується колекція, як підбираються матеріали. Це був надзвичайно цікавий досвід", – розповіла модель.

Також за словами моделі, переломним у її кар'єрі став сезон весна-літо 2025 року. Саме тоді вона відкрила показ Модного дому Versace.

"Весь період був дуже насиченим: постійні кастинги, примірки, шоу одне за одним, перельоти між Міланом і Парижем. Це був мій перший досвід у такому темпі, і він справді виявився виснажливим".

Ми ж вітаємо Карину з успіхом, а також пропонуємо вам подивитися на її десять образів з подіуму.

Показ Saint Laurent

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Chanel

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Versace

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Balmain

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Valentino

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Dries Van Noten

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Louis Vuitton

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Rabanne

Карина Мазяр / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham

Карина Мазяр / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

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