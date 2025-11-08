ТСН у соціальних мережах

Підкорила світ своїм вокалом: учасниця гламурного конкурсу краси заспівала на сцені у стилі дез-метал

Дівчина приголомшила весь світ своїм незвичайним талантом і стала «вірусною» в Мережі.

Ігнасія Фернандес

Ігнасія Фернандес / instagram.com/ignacia.fdez

Беручи участь у півфіналі конкурсу краси «Міс Світу Чилі 2025», 27-річна модель Ігнасія Фернандес продемонструвала на сцені свій незвичайний вокал у стилі дез-метал під час конкурсу талантів.

Дівчина вийшла на сцену з гламурним макіяжем і зачіскою, а також одягнена у вечірню сукню-кейп чорного кольору, і ніхто не очікував, що співатиме вона саме в такому стилі. Виступ Ігнасії став «вірусним» в Ітернеті, і багато хто її підтримав у тому, що вона не побоялася показати те, що їй подобається, і те, в чому вона талановила.

«Метал завжди був невід’ємною частиною того, хто я є, і мого життя: прихистком, джерелом сили і сенсу. Можливість висловити це на сцені @misschilemundo і @chilevision — це шанс, який я глибоко ціную.

Це був чудовий досвід — руйнувати бар’єри на телебаченні, надихати, бути справжньою собою і показати, що не варто боятися чужих упереджень. Спасибі моїй групі @decessus_official та @carlospalmaofficial за те, що були поряд, і всім, хто виявив підтримку», — написала вона в Instagram.

Ігнасія Фернандес / instagram.com/ignacia.fdez

Ігнасія Фернандес / instagram.com/ignacia.fdez

Як Ігнасія виступає на сцені вона теж неодноразово показувала на своїй сторінці.

Нагадаємо, що поки Ігнасія дивувала своїм талантом, то в Таїланді на міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт 2025» спалахнув скандал — один із деректорів заходу публічно принизив представницю Мексики — 25-річну Фатіму Бош.

