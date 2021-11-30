Підкреслила декольте: Адріана Ліма в білому аутфіті виблискувала на доріжці

40-річна бразильська модель Адріана Ліма відвідала вчора ввечері церемонію Fashion Awards 2021 в Лондоні.

Зірки зібралися в Королівському Альберт-холі, де вручали премії людям, які зробили значний внесок у модну індустрію.

Адріана Ліма / Associated Press

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Екс"ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма приїхала на захід у білому аутфіті, який складався з кроптопу та максіспідниці з високим розрізом. Декольте, талія та розріз на спідниці були прикрашені камінням. Також Адріана підібрала до вбрання білі босоніжки на підборах, зробила гарне укладання, насичений макіяж з акцентом на червоні губи та світлий манікюр. А у вухах у зірки сяяли масивні сережки. Останнім часом Адріана часто з'являється на заходах зі своїм бойфрендом продюсером Андре Леммерсом, але не цього разу.

Адріана Ліма / Associated Press

На церемонії були присутні й багато колег Ліми, серед них Стелла Максвелл. 31-річна красуня вийшла на доріжку в напівпрозорій сукні від Saint Laurent, під яку не одягла білизну.

Адріана Ліма / Associated Press

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