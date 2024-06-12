Підкреслила декольте: французька модель Летиція Каста в ефектній сукні позувала на яхті

46-річна знаменитість обрала дуже сміливе вбрання для своєї появи на заході.

Французька супермодель та акторка Летиція Каста потрапила під приціл папараці на яхті в Італії, коли прямувала острів Капрі. Вона відвідала показ бренду Jacquemus осінь-зима 2024-2025, який отримав назву La Casa.

Одягнулася для цього заходу вона ефектно, адже вибрала чорну довгу сукню з глибоким декольте та тонкими бретельками.

Образ Касти доповнили сонцезахисні окуляри, об'ємна зачіска з легкими кучерями, які розвивав вітер, а також дуже легкий макіяж.

Летиція Каста / Фото: Getty Images

На яхті з Летицією сфотографували ще двох француженок – модель Тіну Кунакі та актрису Адель Екзаркопулос. Тіна одягла на захід біле вбрання з високою горловиною та ефектними вирізами з боків. Також вона одягла хустку на голову, а вуха прикрасила великими сріблястими сережками. Адель, як і Летиція, одягла сукню чорного кольору, але зовсім іншого фасону та довжини.

Летиція Каста, Тіна Кунакі та Адель Екзаркопулос / Фото: Getty Images

Також це модне шоу відвідали британська співачка Дуа Ліпа та модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Дуа з'явилася на яхті в блакитній сукні зі шлейфом і драпуванням, яке доповнила сумкою кольору марсала - одного з найтрендовіших відтінків 2024 року.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

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