Підкреслила декольте оксамитовою сукнею: Міранда Керр сяяла на прийомі з чоловіком

39-річна мама трьох дітей, яка нещодавно розповіла свій секрет стрункості, з'явилася на заході у синій оксамитовій сукні без бретельок з ліфом у вигляді корсету, що підкреслює її тонку талію. Взута Міранда була в босоніжці відтінку металік на шпильках, а в руках тримала клатч їм до тону.

На шиї у Керр було дороге кольє, а у вухах — сережки. Також модель зробила гарне укладання хвилями та вечірній макіяж.

Її чоловік Еван Шпігель був у ідеальному чорному смокінгу, білосніжній сорочці та краватці-метелику. Пара мило позувала в обіймах одне одного перед камерами фотографів.

Міранда Керр та Еван Шпігель / Фото: Getty Images

Щороку на галаконцерті Baby2Baby мамам-суперзіркам вручається нагорода Giving Tree Award, а цього року її отримала Кім Кардашян.

Baby2Baby - це благодійна організація з Лос-Анджелеса, метою якої є доставка товарів першої необхідності, таких як підгузки та одяг для дітей з малозабезпечених сімей.

Кім Кардашян та Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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