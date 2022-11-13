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Підкреслила декольте оксамитовою сукнею: Міранда Керр сяяла на прийомі з чоловіком

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Підкреслила декольте оксамитовою сукнею: Міранда Керр сяяла на прийомі з чоловіком

Міранда Керр та Еван Шпігель / Фото: Getty Images

Міранда Керр разом із чоловіком Еваном Шпігелем відвідали галаконцерт 2022 року Baby2Baby у Лос-Анджелесі.

39-річна мама трьох дітей, яка нещодавно розповіла свій секрет стрункості, з'явилася на заході у синій оксамитовій сукні без бретельок з ліфом у вигляді корсету, що підкреслює її тонку талію. Взута Міранда була в босоніжці відтінку металік на шпильках, а в руках тримала клатч їм до тону.

На шиї у Керр було дороге кольє, а у вухах — сережки. Також модель зробила гарне укладання хвилями та вечірній макіяж.

Її чоловік Еван Шпігель був у ідеальному чорному смокінгу, білосніжній сорочці та краватці-метелику. Пара мило позувала в обіймах одне одного перед камерами фотографів.

Міранда Керр та Еван Шпігель / © Getty Images
Міранда Керр та Еван Шпігель / Фото: Getty Images

Щороку на галаконцерті Baby2Baby мамам-суперзіркам вручається нагорода Giving Tree Award, а цього року її отримала Кім Кардашян.

Baby2Baby - це благодійна організація з Лос-Анджелеса, метою якої є доставка товарів першої необхідності, таких як підгузки та одяг для дітей з малозабезпечених сімей.

Кім Кардашян та Кайлі Дженнер / © Getty Images
Кім Кардашян та Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
486
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