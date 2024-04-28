Підкреслила декольте: Різ Візерспун вийшла на доріжку у сміливій сукні

48-річна акторка приїхала на 49-ту церемонію вручення премії AFI Life Achievement Award, щоб підтримати свою колегу з фільму "Велика маленька брехня" Ніколь Кідман, коли вона отримала премію AFI Life Achievement Award у театрі "Долбі".

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Різ одягла елегантну чорну сукню з глибоким V-подібним вирізом на декольте та високим розрізом, а широкий пояс підкреслював тонку талію зірки. Лук Візерспун доповнила чорними босоніжками на підборах, зробила червоний педикюр і світлий манікюр, а також розпустила свої світлі локони, розчесавши їх за проділом і одягла сережки-висячки із зеленим камінням і перлинними підвісками.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Образ Різ Візерспун також доповнювало кілька золотих браслетів на зап'ясті та легкий макіяж на обличчі у натуральних відтінках.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно у чорній сукні та туфлях-човниках Різ з'являлася на фестивалі PaleyFest у Лос-Анджелесі.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

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