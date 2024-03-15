Підкреслила декольте: Сідні Свіні вийшла на червону доріжку у гламурній сукні Miu Miu

26-річна акторка Сідні Свіні відвідала 35-ту щорічну церемонію вручення премії GLAAD Media Awards, яка відбулася у готелі Beverly Hilton. Образ у дівчини був феєричний, оскільки вона знову з'явилася у світлому вбранні.

Сукня акторки була від бренду Miu Miu і виконана з шовку в розкішному світло-сірому відтінку, який нагадував колір перлів. Сукня була фасону "русалка", мала підкреслену талію, тонкі бретельки, і глибоке декольте з драпуванням.

Також у вбрання був декор у верхній частині — декольте і бретельки, що спадали на руки, розшиті сірими кристалами, бісером і лелітками. Ще однією прикрасою сукні Сідні був довгий шлейф.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Образ дівчини доповнили прикраси з діамантами, макіяж та зачіска з легкими кучерями.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Ця поява на Сідні на червоній доріжці відбулася лише через декілька днів після того, як вона відвідала афтепаті "Оскара" вечірку Vanity Fair у шовковій білій сукні з декольте та галтером. Вбрання дівчини було вінтажним та розробленим модельєром Марком Боувером 2004 року для Анджеліни Джолі, яка одягла його на червону доріжку "Оскара".

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