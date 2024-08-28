Підкреслила фігуру: Гіларія Болдвін відвідала тенісний турнір із чоловіком Алеком

Подружжя вийшло у світ після завершення справи про вбивство на знімальному майданчику.

40-річна Гіларія Болдуїн відвідала перший день Відкритого чемпіонату США з тенісу, який відбувся у тенісному центрі у Нью-Йорку. Жінка, яка також є фітнестренеркою і матір'ю сімох дітей, мала приголомшливий вигляд.

Гіларія Болдвін / Фото: Getty Images

Гіларія одягла на змагання зелене боді і довгу обтислу спідницю в широку смужку. Також на знаменитості були чорні лакові туфлі на підборах, у руці вона тримала білу сумку від Chanel і завершила образ сонцезахисними окулярами на очах та діамантовим кольє на шиї.

На захід вона прийшла зі своїм чоловіком - актором Алеком Болдуїном. Він був у чорному піджаку, штанях, сорочці у смужку та краватці. Також Алек одягнув сонцезахисні окуляри і неабияк поношені коричневі лофери.

Гіларія та Алек Болдвіни / Фото: Getty Images

Пара позувала перед фотографами обійнявшись. Вони рідко виходять у світ, однак після того, як Болдуїна виправдали в суді, стали робити це трохи частіше. Нагадаємо, що Болдуїна звинуватили у вбивстві операторки-українки Галини Гатчинс, проте в результаті розгляду інциденту, через який акторові загрожувало до 18 місяців ув'язнення, його визнали невинним.

Гіларія та Алек Болдвіни у суді після оголошення результатів / Фото: Associated Press

Гіларія та Алек Болдвіни у суді після оголошення результатів / Фото: Associated Press

Гіларія та Алек Болдвіни у суді після оголошення результатів / Фото: Associated Press

Читайте також:

Алек та Гіларія Болдвін на заходах (7 фото)