Підкреслила фігуру: Кім Кардашян з'явилася на публіці в обтислій сукні та з пухнастою сумкою

Її образ був, як завжди, продуманий до дрібниць.

43-річна Кім Кардашян потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли в компанії своєї команди виходила з готелю та прямувала до автомобіля. За її спиною можна помітити Кріса Епплтона – її незмінного стиліста по волоссю. Телезірка мала дуже ефектний вигляд, адже підкреслила свою фігуру "пісковий годинник" обтислою сукнею.

Це було, звичайно, не одне з тих бандажних вбрань, які вона носила на початку двохтисячних з декольте та стразами, проте сукня мала не менш цікавий вигляд. Це була бежева водолазка з імітацією двошаровості — на манжетах і подолі можна помітити білу тканину, що виглядає, вона створювала враження, що під низом у Кардашян ще одна сукня.

Образ зірка доповнила пухнастою жовтою сумкою, чоботами-колготками, довгим волоссям та яскравим макіяжем.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Днем раніше Кім продемонструвала не менш гарне вбрання, адже вигляд мала як грецька богиня. Фотографи її заскочили шляхом на інтерв'ю в білому вбранні від Grace Ling.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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