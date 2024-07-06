Підкреслила фігуру: модель Жизель Олівейра під прицілом фотографів у Лос-Анджелесі

31-річна бразильська модель Жизель Олівейра — найвідоміша за участю у показах Victoria's Secret 2017 та 2018 роках — потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі. Вона продефілювала в ефектній сукні відтінку топленого молока від бренду khy, який заснувала Кайлі Дженнер.

Вона підкреслювала фігуру моделі, мала один рукав, а ось другий був у вигляді перекрученої бретельки.

Образ вона доповнила ефектними босоніжками з леопардовим принтом, а також невеликою сумкою з короткими ручками та браслетом-манжетою.

Жизель Олівейра / Фото: Getty Images

Вартість такої сукні складає 98 доларів.

Сукня Жизель Олівейри

Кадрами у цьому вбранні Жизель поділилася також у Instagram.

Раніше бразильська модель у своєму Instagram показала образ з найпопулярнішим принтом сезону – леопардовим. Вона одягла на прогулянку мінісукню на бретельках від Reformation, яку доповнила шоколадною сумочкою Jacquemus, а також чорними лаковими сабо на підборах від Zara.

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