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Підкреслила фігуру: неймовірно красива Сальма Гаєк на світській вечері в Лондоні

Підкреслила фігуру: неймовірно красива Сальма Гаєк на світській вечері в Лондоні

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Акторка відвідала особливий захід, адже він проводився на честь лауреатів фешнпремії.

Голлівудська зірка Сальма Гаєк часта гостя на світських заходах та модних шоу. Цього тижня жінка сяяла на світській вечері в Лондоні Fashion Trust Arabia London, яка проводилася на честь лауреатів премії FTA 2023 у готелі Claridges.

Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

На Сальмі був образ від Gucci в одному з найтрендовіших відтінків 2024 року — марсала. Вона одягла сукню на тонких бретельках, яка підкреслювала її талію, а також декольте.

Також знаменита красуня доповнила це вбрання туфлями на платформі, сумкою з бамбуковою ручкою та шкіряним жакетом. Зачіску вона зробила високу, трохи в ретро-естетиці, а вуха прикрасила сережками з діамантами.

Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Відвідала вечерю і принцеса Євгенія Йоркська – онучка королеви Єлизавети. Вона прийшла на захід у сукні від Erdem зі складками та квітковим принтом, яку доповнила чорними замшевими туфлями Aquazzura на підборах та маленькою сумкою-валізкою від Tanner Krolle.

Принцеса Євгенія / © Getty Images
Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Fashion Trust Arabia, також відома як FTA, надає фінансову та ділову підтримку дизайнерам з Близького Сходу та Північної Африки. Щорічно організація обирає шість дизайнерів, які удостояться підтримки.

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