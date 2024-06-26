Підкреслила фігуру: струнка Сара Джессіка Паркер на зніманнях серіалу з колежанкою Крістін Девіс

59-річна Сара Джессіка Паркер знову під прицілом папараці.
Акторку заскочили під час знімань нового епізоду серіалу "І просто так..." із колежанкою Крістін Девіс. Вони прогулювалися Нью-Йорком у гарних літніх образах, які для них підібрали стилісти серіалу.
На Сарі Джессіці, яка виконує роль Керрі Бредшоу, була чорно-біла обтисла сукня, яку вона носила в поєднанні з сукнею-сорочкою з довгими рукавами. Також акторка доповнила лук туфлями Duchessa Gardini від свого взуттєвого бренду, сумкою від бренду Pierre Cardin та кількома прикрасами.
Крістін Девіс, яка виконує роль Шарлотти Йорк, була в яскравій сукні в квітковий принт, яку носила в поєднанні з рожевою сумкою і червоними босоніжками.
Деякими кадрами зі знімань акторка поділилася в Instagram, тому можна роздивитися її вбрання детальніше.
Також їх сфотографували у повсякденніших образах — обидві акторки були у спортивних трикотажних речах. Схоже, так проходила репетиція.
Сфотографували Паркер також саму на вулиці кількома днями раніше. Зірка була тоді у блакитній сукні з перфорацією та сріблястих босоніжках. Що незвичайно – Сара Джесіка заплела волосся в косичку.
Знімання третього сезону серіалу "І просто так...", який є продовженням "Сексу і міста", стартували у травні. Тепер актори шоу регулярно з'являються в об'єктивах папараці, особливо найбільший інтерес викликає Сара Джессіка Паркер – виконавиця головної ролі. Анонсували початок знімань актори, показавши свої сценарії в соцмережі.
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