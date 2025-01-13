Підкреслила фігуру: Вікторія Бекхем показала, який вигляд має її ідеальна сукня

Дружина Девіда Бекхема, якій у квітні 2025 року виповниться 51 рік, опублікувала кілька знімків, представши у кадрі в сукні зі своєї капсульної колекції бренду Victoria Beckham.

На ній була чорна сукня з вузлом на талії, яка підкреслювала струнку фігуру дизайнерки.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

"Моя нова капсула, заснована на бажанні одягати жінок на всі випадки життя, втілює в собі суть вічної елегантності. Я розробила сукню Circle Detail Gown у насиченому кольорі Blackberry, щоб акцентувати увагу на перевагах фігури", — написала у підписі під постом Вікторія.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

До речі, раніше ми розповідали, що у новорічну ніч Вікторія з'явилася у пікантній сукні-комбінації та теж мала дуже сексуальний вигляд.

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