Підкреслила форми: 20-річна Лені Клум одягла вбрання модного кольору Mocha Mousse

Дочка відомої моделі та ведучої Гайді Клум активно прокладає собі шлях у світі шоубізнесу та вже з'являється на Тижнях моди як гостя.

Молода модель — 20-річна Лені Клум — відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку, проте побачити її можна було не на подіумі, а серед гостей показу Michael Kors. Відомий американський бренд презентував публіці колекцію прет-а-порте осінь-зима 2025.

Лені одягла на це шоу вбрання найбільш обговорюваного і трендового кольору 2025 року, який отримав назву Mocha Mousse. Її лук був виконаний з мережива і складався з кроптопу без бретельок, який підкреслював її груди, а також зі спідниці міді з асиметричним подолом.

Лені Клум / Фото: Associated Press

Доповнила дівчина свій лаконічний образ взуттям коричневого кольору та невеликою сумкою у тон. Волосся Лені зібрала, а ось на обличчі зробила макіяж у тон свого вбрання.

Лені Клум / Фото: Associated Press

Крім Лені, стопами своєї відомої матері Гайді Клум пішов і її 19-річний син. Генрі Семюел дебютував на подіумі в Парижі. Молодий чоловік взяв участь у показі кутюрної колекції Lena Erziak весна-літо 2025.

Генрі Семюел / Фото: Getty Images

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