Підкреслила форми: Ельза Госк одягла занадто тісний топ на прогулянку

Шведська модель демонструє яскравий аутфіт на вулицях Нью-Йорка.

32-річна Ельза Госк показала підписникам свого Instagram один з улюблених образів з Нью-Йоркського тижня моди. У підписі під кадрами, модель так і написала

"Один з моїх улюблених образів з NYFW @jacquemus @revolve @fwrd".

Одягнена Ельза в рожевий кроптоп, який ледь прикриває її пишні груди, максіспідницю з бантом і сірий подовжений жакет. В тон вбрання Госк одягла сатинові туфлі-човники зі сріблястими бантами-зав'язками, біляве волосся розпустила і позувала перед камерою просто посеред вулиці.

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Шведська манекенниця дуже любить хизуватися різними образами. В її гардеробі є і вінтажні сукні, нещодавно в одній з них Ельза позувала на пляжі.

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Образи Ельзи Госк (22 фото)

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