Підкреслила форми обтислою сукнею: Сістін Сталлоне сходила до клубу

22-річна дочка Сильвестра Сталлоне і Дженніфер Флавін була заскочена папараці в Лос-Анджелесі.

Сістін Сталлоне була одягнена в обтислу трикотажну сукню бежевого кольору і взута в білі босоніжки на підборах. В такому аутфіты модель і акторка попалася на очі репортерів, коли йшла на тусовку.

На обличчі у дівчини був яскравий макіяж, на шиї була прикраса у вигляді золотого ланцюжка, а в вухах сяяли невеликі сережки-кільця. На плечі у Сістін висіла маленька біла сумка на ремінці-ланцюжку. Від фотографів дівчина не ховалася, навпаки привітно усміхалася їм в камери.

Сістін Сталлоне / Getty Images

У світському суспільстві модель давно не з'являлася. У США зараз послабили карантинні обмеження, і зірки можуть відвідувати вечірки. Ймовірно, цією можливістю і скористалася Сістін.

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Сістін Сталлоне, Сильвестр Сталлоне, Дженніфер Флавін на презентації фільму (8 фото)

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