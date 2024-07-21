Підкреслила груди рожевою сукнею: Гіларія Болдвін вийшла у світ з чоловіком

Це був їхній перший світський вихід з моменту, як було закрито справу про вбивство Галини Гатчинс, інцидент, що стався на зніманнях фільму "Іржа".

Подружжя разом відвідало показ фільму "Військова гра" на фестивалі HamptonsFilm SummerDocs. Болдвін був одягнений у сірі штани, світло-блакитну сорочку та чорний піджак зверху, а також взутий у шкіряні туфлі.

Алек Болдвін та Гіларія Болдвін / Фото: Getty Images

Його 40-річна дружина і мати їхніх сімох дітей з'явилася на заході в обтислій рожевій сукні, що підкреслює її фігуру і пишні груди, з високим розрізом ззаду і доповнила лук світлими туфлями-човниками зі шкіри на високих підборах. Вона розпустила волосся вільними кучерями, зробила виразний макіяж і одягла сережки з діамантами. У неї був світлий манікюр і кілька каблучок із діамантами виблискувало на пальці. Пара позувала перед камерами в обіймах одне одного.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Алек Болдвін у сльозах позбавився звинувачень у справі вбивства українки Галини Гатчинс.

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