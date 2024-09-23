Підкреслила на фігурі червоним: бразильська модель Ізабелі Фонтана на фешнцеремонії в Італії

Бразильська супермодель і колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret — 41-річна Ізабелі Фонтана — відвідала вручення премії Sustainable Fashion Awards, яке відбулося в театрі Ла Скала в Мілані.

Ізабелі Фонтана / Фото: Associated Press

Перед камерами вона сяяла в довгій червоній сукні, яка була трохи прозорою і повністю розшита довгастими лелітками.

Вбрання ідеально сиділо на фігурі жінки, а носила вона його в поєднанні з червоними босоніжками на ремінцях, лаконічним макіяжем та зачіскою з "мокрим" ефектом.

Ізабелі Фонтана / Фото: Associated Press

Захід відбувся в межах Міланського Тижня моди та ознаменував його завершення. Нагороди на церемонії вручалися за внесок у сталий розвиток світової модної індустрії.

У Тижні моди в Мілані Ізабелі Фонтана сама брала активну участь. Модель вийшла на подіум під час показу Roberto Cavalli у сукні з хижим принтом. Під час шоу бренд представив колекцію весна-літо 2025.

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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