Підкреслила на фігурі червоним: бразильська модель Ізабелі Фонтана на фешнцеремонії в Італії

Гламурний світський захід відбувся у межах Тижня моди.
Бразильська супермодель і колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret — 41-річна Ізабелі Фонтана — відвідала вручення премії Sustainable Fashion Awards, яке відбулося в театрі Ла Скала в Мілані.
Перед камерами вона сяяла в довгій червоній сукні, яка була трохи прозорою і повністю розшита довгастими лелітками.
Вбрання ідеально сиділо на фігурі жінки, а носила вона його в поєднанні з червоними босоніжками на ремінцях, лаконічним макіяжем та зачіскою з "мокрим" ефектом.
Захід відбувся в межах Міланського Тижня моди та ознаменував його завершення. Нагороди на церемонії вручалися за внесок у сталий розвиток світової модної індустрії.
У Тижні моди в Мілані Ізабелі Фонтана сама брала активну участь. Модель вийшла на подіум під час показу Roberto Cavalli у сукні з хижим принтом. Під час шоу бренд представив колекцію весна-літо 2025.
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