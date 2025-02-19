Підкреслила ноги: Демі Мур одягла чорну мінісукню на вечірку у Лондоні

Голлівудська зірка має трьох дочок від актора Брюса Вілліса і одну з них – найменшу – взяла із собою до Лондона.

62-річна акторка Демі Мур відвідала вечірку Netflix BAFTA After Party, яка відбулася в Лондоні. Вона з'явилася перед фотографами у чорній мінісукні від бренду Alexander McQueen, який також обожнює британська принцеса Кейт.

Це була креативна сукня-водолазка з об'ємною спідницею, накладними кишенями та ґудзиками. Також її прикрашала темно-синя підкладка з нерівними краями, яка трохи виглядала з-під спідниці.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Носила цю сукню Демі з чорними туфлями на підборах, прикрасами від De Beers, а також гламурним клатчем усипаним стразами, який раніше доповнював її вечірню сукню-калейдоскоп.

Компанію на вечірці зірці склала її молодша дочка Скаут, яка, на відміну від мами, обрала для заходу чорні штани з білою обробкою та жилет.

Демі Мур та її дочка Скаут / Фото: Getty Images

Також вони відвідали раніше ще один захід, на якому обидві були одягнені у вбрання від Chanel, але з різних колекцій. Мама і дочка були того дня як сестри.

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