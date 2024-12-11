Підкреслила ноги: Сабріна Карпентер під прицілом папараці в екстремальному міні

Величезний ажіотаж викликає не лише музика цієї дівчини, а й її екстравагантне вбрання.
Американська зірка Сабріна Карпентер — 25-річна співачка, треки якої розривають TikTok та Instagram — потрапила під приціл фотографів. Дівчину помітили у Нью-Йорку.
Молода попзірка продемонструвала два вбрання, і в обох було видно її стрункі ноги, оскільки одяг був дуже коротким і вінтажним.
Перше вбрання було від Chanel із колекції 1994 року. Воно включало мінісукню з чорно-білим хутряним оздобленням і коротку шубу. Поєднала їх Сабріна зі слінгбеками від Kandee Black, прикрасами від Maison Raksha, своєю фірмовою зачіскою та яскраво-червоною помадою.
Другий образ дівчини був комплектом від Lillie Rubin, повністю чорним, з хутряним коміром і манжетами з леопардовим принтом. На ній були прозорі чорні колготки, чорні туфлі на платформі, а в руці співачка несла невелику квадратну сумку.
Читайте також:
- Поєднала босоніжки та білі шкарпетки: співачка Сабріна Карпентер під прицілом папараці
- З серцем на корсеті та стразами: Сабріна Карпентер з'явилася у вбранні від українського бренду
- Підкреслила стрункі ноги: Сабріна Карпентер відвідала показ Louis Vuitton у Парижі