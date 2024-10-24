Підкреслила ноги: три незвичайні образи Анни Кендрік у мінісукнях

Зріст акторки лише 157 сантиметрів, тому мінісукні роблять її візуально трохи вищою.

Акторка Анна Кендрік зараз проводить багато часу в Нью-Йорку, оскільки відвідує різні шоу та інтерв'ю, присвячені її новому проєкту — фільму "Гра в побачення". У цій картині вона зіграла головну роль, а також "Гра в побачення" стала її режисерським дебютом.

Цього тижня Анна відвідуючи різні заходи демонструвала різні образи, проте всі вони були короткими і підкреслювали її ноги.

Перше вбрання Анна одягла на захід, присвячений обговоренню її фільму. Це була чорна сукня з ґудзиками спереду, коміром та прикрасами з пір'ям. Носила це вбрання вона у поєднанні з туфлями на високих підборах.

Анна Кендрік / Фото: Getty Images

Друга сукня, яку акторка продемонструвала, була трендового бордового відтінку — наймоднішого кольору осені 2024 року. Це була оксамитова сукня від La Doublej, яку вона носила в поєднанні з туфлями від Malone Souliers, капроновими колготками та сумкою від Strathberry.

Анна Кендрік / Фото: Getty Images

І в третій сукні на тонких бретельках Анна з'явилася на вулиці. Акторка прямувала на "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером". Її сукня була жовтого кольору та із золотим оздобленням бісером на декольте. Поєднувала вона її із сріблястими туфлями.

Анна Кендрік / Фото: Getty Images

Фільм, який зняла Анна, заснований на реальній історії серійного вбивці Родні Алькали та його появі 1978 року у телешоу "Гра в побачення" на телебаченні. Під час шоу він виграв побачення із дівчиною Шеріл Бредшоу. На той момент Алкала вже вбив п'ятьох жінок.

Раніше розповідати про цей фільм стильна Анна Кендрік прийшла у молочному костюмі з ґудзиками, який теж був із мініспідницею.

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