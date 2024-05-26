Підкреслила ноги: зірка "Бріджертонів" вийшла на червону доріжку в ефектному міні

29-річна акторка Сімон Ешлі, відома багатьом за роллю у популярному серіалі "Бріджертони", позувала фотографам на червоній доріжці в Каннах. Вона відвідала церемонію закриття 77-го Міжнародного кінофестивалю, яка відбулася 25 травня.

Перед камерами Сімон сяяла в чорній мінісукні від британського бренду Stella McCartney, яка була представлена в колекції осінь-зима 2024 у Парижі.

Сукня не мала бретельок, декольте було оформлено у вигляді серця, а також по всій довжині її прикрашали дрібні складки. Ззаду сукня мала довгий шлейф, теж виконаний у складки. Волосся Сімон уклали у високу зачіску, а завершували вечірній лук прикраси з діамантами від Chaumet, макіяж та туфлі на підборах від Jimmy Choo.

Симон Ешлі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у другому сезоні серіалу "Бріджертони" Сімон є виконавицею головної ролі.

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