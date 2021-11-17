Підкреслила пишні груди: Сальма Гаєк в оксамитовій сукні сяяла на прем'єрі фільму

Сальма Гаєк вчора відвідала прем'єрний показ фільму "Дім Гуччі" у Нью-Йорку.

55-річна акторка вийшла на доріжку в Rose Theater у Джаз-центрі Лінкольна разом зі своїми колегами Леді Гагою, Адамом Драйвером, Джаредом Лето та Аль Пачіно.

Сальма сяяла у синій сукні з оксамитовим верхом, прикрашеній дорогоцінним камінням на горловині та на рукавах, а також чорним подолом з невеликим шлейфом. Сукня від Gucci була з пікантним декольте і акцентувала увагу на пишному бюсті акторки.

Сальма Гаєк / Associated Press

Образ Гаєк доповнила чорними туфлями на платформі та високих підборах та чорним клатчем із золотою фурнітурою. Також зірка мала французький манікюр, кілька каблучок на пальцях, сережки з діамантами у вухах і насичений макіяж з акцентом на червоні губи.

Сальма Гаєк / Associated Press

Нагадаємо, минулого свого виходу під час прем'єри фільму "Дім Гуччі" в Лондоні Сальма Гаєк з'явилася на доріжці в золотій сукні Gucci і в компанії свого чоловіка Франсуа-Анрі Піно та його дорослої дочки Матильди.

Сальма Гаєк / Associated Press

Матильда Піно, Франсуа Анрі-Піно та Сальма Гаєк / Getty Images

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