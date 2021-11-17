Підкреслила пишні груди: Сальма Гаєк в оксамитовій сукні сяяла на прем'єрі фільму

Сальма Гаєк вчора відвідала прем'єрний показ фільму "Дім Гуччі" у Нью-Йорку.
55-річна акторка вийшла на доріжку в Rose Theater у Джаз-центрі Лінкольна разом зі своїми колегами Леді Гагою, Адамом Драйвером, Джаредом Лето та Аль Пачіно.
Сальма сяяла у синій сукні з оксамитовим верхом, прикрашеній дорогоцінним камінням на горловині та на рукавах, а також чорним подолом з невеликим шлейфом. Сукня від Gucci була з пікантним декольте і акцентувала увагу на пишному бюсті акторки.
Образ Гаєк доповнила чорними туфлями на платформі та високих підборах та чорним клатчем із золотою фурнітурою. Також зірка мала французький манікюр, кілька каблучок на пальцях, сережки з діамантами у вухах і насичений макіяж з акцентом на червоні губи.
Нагадаємо, минулого свого виходу під час прем'єри фільму "Дім Гуччі" в Лондоні Сальма Гаєк з'явилася на доріжці в золотій сукні Gucci і в компанії свого чоловіка Франсуа-Анрі Піно та його дорослої дочки Матильди.
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