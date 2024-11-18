Підкреслила плечі: дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді вперше за тривалий час вийшла у світ

Вона багато років співпрацює з Домом Chanel, тому знову обрала вбрання від цього бренду.
25-річна акторка та модель Лілі-Роуз – дочка відомих акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді – з'явилася на церемонії Governors Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Франко-американська красуня рідко буває на подібних заходах, тому вихід дівчини у світ привернув увагу громадськості. Вона, як муза Карла Лагерфельда, відвідала захід у вбранні від Chanel із колекції осінь-зима 2018 року.
Сукня була двоколірною. Верх виконаний у сірому кольорі, мав відкриті плечі та багато драпувань, а спідниця була білою та прямою. Образ Лілі-Роуз доповнила яскравим макіяжем, босоніжками на підборах та прикрасами від Chanel та високою зачіскою трохи у стилі 90-х.
Також цей захід відвідало багато інших зірок, серед яких можна було також побачити красуню Анджеліну Джолі із сином-красенем Ноксом, який дуже на неї схожий.
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