Підкреслила плечі: дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді вперше за тривалий час вийшла у світ

Вона багато років співпрацює з Домом Chanel, тому знову обрала вбрання від цього бренду.

25-річна акторка та модель Лілі-Роуз – дочка відомих акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді – з'явилася на церемонії Governors Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Франко-американська красуня рідко буває на подібних заходах, тому вихід дівчини у світ привернув увагу громадськості. Вона, як муза Карла Лагерфельда, відвідала захід у вбранні від Chanel із колекції осінь-зима 2018 року.

Сукня була двоколірною. Верх виконаний у сірому кольорі, мав відкриті плечі та багато драпувань, а спідниця була білою та прямою. Образ Лілі-Роуз доповнила яскравим макіяжем, босоніжками на підборах та прикрасами від Chanel та високою зачіскою трохи у стилі 90-х.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідало багато інших зірок, серед яких можна було також побачити красуню Анджеліну Джолі із сином-красенем Ноксом, який дуже на неї схожий.

Анджеліна Джолі із сином / Фото: Associated Press

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