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Підкреслила плечі: Сельма Блер, яка хворіє на розсіяний склероз, вийшла у світ

Підкреслила плечі: Сельма Блер, яка хворіє на розсіяний склероз, вийшла у світ

Сельма Блер / Фото: Associated Press

Акторка обрала класичне поєднання кольорів – чорний та білий. Такий стиль їй дуже личить.

Американська акторка та активістка Сельма Блер вже багато років страждає на розсіяний склероз, тому практично завжди на публіці з'являлася з ціпком або собакою на ім'я Скаут. Проте на заході ELLE's 2024 Women in Hollywood, який відбувався у Лос-Анджелесі, вона позувала без сторонньої допомоги.

На Сельмі була елегантна коктейльна сукня відтінку айворі, яка ідеально підкреслювала її фігуру та плечі, оскільки бретельки були опущені. У зоні декольте та під грудьми сукню прикрашали відвороти та складки тканини.

Образ акторка доповнила чорними туфлями з гламурними брошками та невеликим чорним клатчем у ретростилі. Також Блер зробила високу зачіску, макіяж на обличчі та завершила цей вечірній образ гламурними сережками у вухах.

Сельма Блер / © Associated Press
Сельма Блер / Фото: Associated Press

Також цей гламурний світський вечір відвідали багато інших відомих акторок. Особливу увагу привернула Камерон Діас, оскільки з'явилася на публіці вперше за тривалий час. Акторка обрала для церемонії елегантне вбрання чорного кольору.

Кемерон Діас / © Getty Images
Кемерон Діас / Фото: Getty Images

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