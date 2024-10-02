Підкреслила плечі та талію: Памела Андерсон у маленькій чорній сукні прийшла на церемонію

Акторка знову відмовилася від макіяжу та обрала лаконічну сукню.
57-річна зірка Playboy і серіалу "Рятувальники Малібу" — Памела Андерсон — з'явилася на престижній церемонії Glamour Women of The Year Awards, яка відбулася 1 жовтня в Лондоні.
Нагорода щорічно вшановує жінок за визначні заслуги як у шоубізнесі, так і в інших суспільних сферах. Памелі на церемонії присудили звання "Жінка року" та премію Impact Award.
Збираючись на захід, вона знову вирішила кинути виклик усталеним стандартам краси. Зірка, яка раніше повністю відмовлялася від макіяжу, цього разу зробила його дуже лаконічним – рожевою помадою підкреслила лише губи. Також вона залишила недоторканою свою візитівку — брови-нитки.
Щодо вбрання, то Андерсон надала перевагу лаконічній чорній сукні з опущеною лінією плеча, підкресленою талією та рюшем на спідниці. Також акторка додала до вбрання діамантові прикраси та взула туфлі Мері Джейн пудрового відтінку.
Ця її поява на червоній доріжці в Лондоні сталася лише через кілька днів, як вона сяяла в чарівній рожевій сукні-кейпі від бренду Elie Saab на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні.
Читайте також:
- Вся в чорному та з сумкою-кошиком: Памела Андерсон під прицілом папараці в Іспанії
- В образі total black і з бровами-нитками: новий вихід Памели Андерсон у Торонто
- Була вся в білому: Памела Андерсон відвідала Тиждень моди у Копенгагені