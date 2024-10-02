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Підкреслила плечі та талію: Памела Андерсон у маленькій чорній сукні прийшла на церемонію

Підкреслила плечі та талію: Памела Андерсон у маленькій чорній сукні прийшла на церемонію

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Акторка знову відмовилася від макіяжу та обрала лаконічну сукню.

57-річна зірка Playboy і серіалу "Рятувальники Малібу"Памела Андерсон — з'явилася на престижній церемонії Glamour Women of The Year Awards, яка відбулася 1 жовтня в Лондоні.

Нагорода щорічно вшановує жінок за визначні заслуги як у шоубізнесі, так і в інших суспільних сферах. Памелі на церемонії присудили звання "Жінка року" та премію Impact Award.

Збираючись на захід, вона знову вирішила кинути виклик усталеним стандартам краси. Зірка, яка раніше повністю відмовлялася від макіяжу, цього разу зробила його дуже лаконічним – рожевою помадою підкреслила лише губи. Також вона залишила недоторканою свою візитівку — брови-нитки.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Щодо вбрання, то Андерсон надала перевагу лаконічній чорній сукні з опущеною лінією плеча, підкресленою талією та рюшем на спідниці. Також акторка додала до вбрання діамантові прикраси та взула туфлі Мері Джейн пудрового відтінку.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Ця її поява на червоній доріжці в Лондоні сталася лише через кілька днів, як вона сяяла в чарівній рожевій сукні-кейпі від бренду Elie Saab на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні.

Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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