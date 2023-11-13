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Підкреслила розкішне декольте: Дженна Д'юенн з'явилася на публіці у двокольоровій сукні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Підкреслила розкішне декольте: Дженна Д'юенн з'явилася на публіці у двокольоровій сукні

Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Вона відвідала щорічні благодійні заходи Baby2Baby у Каліфорнії.

Акторка Дженна Д'юенн вибрала для світського заходу в Лос-Анджелесі ефектну двокольорову сукню від бренду Monique Lhuillier.

Дженна Д'юенн / © Associated Press
Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Вбрання добре сиділо по фігурі і в нижній частині повністю обтискало її і було виконане з оксамиту, а ось верхня частина сукні була синя і мала дуже глибоке V-подібне декольте.

Також у сукні була опущена лінія плеча, і її прикрашала велика рюша. Доповнила акторка лук ювелірними прикрасами від бренду REZA, гладкою зачіскою з проділом та яскравим макіяжем.

Дженна Д'юенн / © Associated Press
Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Також у вбранні синього відтінку на благодійному заході Baby2Baby позувала акторка Кірстен Данст. Зірка "Людини-павука" з'явилася на публіці у сміливому вбранні від бренду Dries Van Noten.

Кірстен Данст / © Associated Press
Кірстен Данст / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
467
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