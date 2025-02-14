Підкреслила розкішні ноги: модель Тейлор Гілл сяяла в гламурній сукні на Тижні моди

Її вбрання прикрашали величезні гламурні квіти, які робили образ романтичним та незвичайним.

"Ангел" бренду Victoria's Secret Тейлор Гілл продемонструвала розкішний образ – модель сфотографували на вулиці у Нью-Йорку дорогою на шоу бренду Oscar de la Renta.

Захід проводився в межах Тижня моди, а бренд представив на подіумі колекцію осінь-зима 2025. Американська топмодель з'явилася на показі в гламурній мінісукні бежевого кольору, яка не мала бретельок. Вбрання було розшите лелітками, бісером, а також декорованими великими об'ємними квітами, що нагадували лілеї.

Тейлор Гілл / Фото: Getty Images

Образ модель доповнила золотистими босоніжками на підборах, білою сумкою із короткою ручкою, а також коричневою норковою шубою. Волосся вона уклала в "мокру" зачіску і одягла гламурні довгі сережки.

Також цього місяця образи від бренду Oscar de la Renta продемонструвало багато інших знаменитостей, серед яких були акторки Сара Мішель Геллар та Демі Мур.

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