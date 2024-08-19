Підкреслила сексуальні форми: пишнотіла модель показала, як приміряла відверту мінісукню

Грейсі Бон любить вихвалятися не лише своєю фігурою, а й стильними обновками.
Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram відео зі своєї гардеробної. Дівчина похизувалася обновкою.
Модель постала перед камерою у синій білизні. Потім вона показала, як одягає відверту чорну сукню з флористичним орнаментом і галетором від бренду Fashion Nova, яка складається з екстремально короткої спідниці і двох смужок, що прикривали її сексуальні груди. Вбрання добре підкреслило її пишні форми.
Грейсі розпустила волосся, зробила вечірній макіяж, вуха прикрасила великими сережками-кільцями з камінням, шию – золотим ланцюжком із хрестиком, а руки – браслетами. Взула вона білі мюлі.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у лосинах продемонструвала величезні сідниці і целюліт на них.
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