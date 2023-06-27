Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Підкреслила сексуальну фігуру і показала пишне декольте: зірка Instagram на прем'єрі фільму

Підкреслила сексуальну фігуру і показала пишне декольте: зірка Instagram на прем'єрі фільму

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
392
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підкреслила сексуальну фігуру і показала пишне декольте: зірка Instagram на прем'єрі фільму

Лаура Рамос Рамірес / Фото: Getty Images

Знаменитості люблять хизуватися спокусливими формами.

У Лос-Анджелесі відбулася премєра фільму від Netflix – The Out-Laws. Найспокусливший образ на заході продемонструвала зірка Instagram – Лаура Рамос Рамірес.

Дівчина була одягнена у червону корсетну сукню на тонких бретельках, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру і пишне декольте, яке одразу ж привертало увагу.

Лаура Рамос Рамірес / © Getty Images
Лаура Рамос Рамірес / Фото: Getty Images

Аутфіт Лаура доповнила білими босоніжками, чорною сумочкою на золотому ланцюжку і прикрасами. Рамірес розпустила волосся і зробила макіяж із рожевими тінями на повіках.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
392
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація