Підкреслила стрункі ноги: Кара Делевінь одягла на вечірку мінісукню з паєтками

31-річна модель й акторка у блискучому міні відсвяткувала запуск свого бренду безалкогольного напою.

До об'єктивів папараці на вулицях Лондона потрапила Кара Делевінь. Модель йшла на вечірку з нагоди запуску свого бренду безалкогольного Prosecco – Della Vite Zero. Івент відбувся у Roof Gardens.

Дівчина обрала для своєї появи гламурний лук. На ній була золота мінісукня з паєтками, декольте та однією широкою бретелькою, а іншою – тонкою. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Кари.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Свій образ Делевінь доповнила золотими босоніжками на шпильках. Волосся вона зібрала у високий пучок, зробила макіяж у нюдово-бежевих відтінках, нюдовий манікюр, червоний педикюр і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Нагадаємо, Кара Делевінь на заході Vogue World у Парижі з'явилася у вбранні, яке нагадало культовий образ Мадонни.

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