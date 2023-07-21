Підкреслила стрункі ноги мінішортами: Емілі Ратаковскі на прогулянці із собакою

Домашню тварину вона завела разом із колишнім чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом. Після розлучення, ймовірно, пса вона залишила собі.

Американську супермодель Емілі Ратажковськи помітили папараці, коли вона гуляла зі своїм псом Коломбо на вулиці у Нью-Йорку. Для спекотного дня модель одягла просте і зручне вбрання, поєднавши просту чорну майку, яку носила без білизни, з дуже короткими джинсовими шортами, які підкреслювали її стрункі ноги.

А ось тонку талію Емілі підкреслила широким чорним поясом із пряжкою. Також на знаменитості були білі кросівки, а її образ доповнили сережки-кільця, сумка-шопер та сонцезахисні окуляри у чорній оправі.

Нещодавно вона також трохи змінила імідж та перефарбувала волосся у рудий колір.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Днем раніше 32-річна модель потрапила під приціл фотографів, коли прогулювалася в обтислій сукні. Тоді ж вона засвітила сумку від бренду Paco Rabanne та босоніжки на підборах від Inamorata.

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