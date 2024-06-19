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Підкреслила стрункі ноги: Сабріна Карпентер відвідала показ Louis Vuitton у Парижі

Підкреслила стрункі ноги: Сабріна Карпентер відвідала показ Louis Vuitton у Парижі

Сабріна Карпентер / Фото: Getty Images

У Парижі стартував Тиждень чоловічої моди.

Новоспечена зірка Сабріна Карпентер, 25-річна американська співачка, яка розриває TikTok і Instagram своїми хітами, зачарувала новим абсолютно білим вбранням.

Дівчина відвідала показ чоловічого одягу Louis Vuitton, який відбувся у Парижі у межах Тижня моди. Бренд презентував публіці колекцію весна-літо 2025. Сабріна одягла білу сукню-жакет вільного фасону, яку вона поєднала з білою сорочкою та чорною краваткою.

Доповнювали її образ кілька прикрас теж від бренду, туфлі на підборах та сумка з короткими ручками, яку прикрашала монограма Дому. Макіяж Сабріна зробила яскравий, а зачіску об'ємною.

Сабріна Карпентер / © Getty Images
Сабріна Карпентер / Фото: Getty Images

Також дівчина активно підтримує українські бренди. Раніше Сабріна неодноразово з'являлася у розкішних сукнях від Івана Фролова, які були прикрашені стразами та фірмовими серцями бренду.

Сабріна Карпентер / © Associated Press
Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press
Сабріна Карпентер / © Associated Press
Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

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