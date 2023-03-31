Підкреслила стрункі ноги стильним вбранням: Кара Делевінь на модному показі в Індії

Кара Делевінь відвідала показ бренду Christian Dior Fall 2023, який відбувся у Мумбаї біля монумента "Ворота Індії".

На фешнівенті модель постала в ефектному аутфіті. Вона одягла стильне коротке вбрання на затин і з цікавим принтом, із-під якого визирала різнокольорова смугаста спідниця. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Кари.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

На ній також була біла сорочка і чорний подвійний ремінець із металевим логотипом бренду у формі літери D.

Взула Делевінь світлі босоніжки на шпильках. Модель зробила акуратне укладання, артмакіяж зі стразами під очима, прикрасила шию золотим ланцюгом, а вуха – сережками-кільцями. Бордові манікюр і педикюр завершили лук Кари.

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