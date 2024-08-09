Підкреслила стрункі ноги: Ярослава Магучіх у білих мінішортах сходила на івент від відомого бренду

22-річна олімпійська чемпіонка відвідала захід у стильному вбранні.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка завоювала "золото" у стрибках у висоту на Олімпійських іграх 2024, відвідала захід відомого годинникового бренду Omega. Знімок звідти вона опублікувала в Instagram Stories.
На івент спортсменка прийшла у чорній майці і білосніжному костюмі, що складався з жакету і мінішортів, які підкреслили її стрункі ноги. Вбрання вона доповнила білими кросівками.
У Ярослави було розпущене волосся, ланцюжок із підвіскою на шиї, браслети і годинник на руках.
Нагадаємо, раніше ми розглянули гарні образи Ярослави Магучіх у сукнях.
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