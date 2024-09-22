Підкреслила стрункі ноги: Зендея у пишній мінісукні смарагдового кольору потрапила під приціл папараці

28-річна акторка вийшла у світ у вбранні від французького Дому моди.

Зендая потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли приїхала на один із заходів.

Акторка мала чудовий вигляд у смарагдовій пишній мінісукні з пишними рукавами від бренду Louis Vuitton, яка підкреслила її стрункі ноги. Вбрання також мало оголені плечі.

Зендея / Фото: Getty Images

Лук Зендея доповнила чорними атласними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було хвилясте укладання, макіяж із темно-бежевою помадою, молочний манікюр і золоті сережки-кільця з діамантами.

Нагадаємо, Зендея у білому топі і без білизни прогулялася вулицями Парижа.

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