Підкреслила талію: 55-річна супермодель Гелена Крістенсен вийшла на червону доріжку

55-річна данська супермодель, зірка 90-х Гелена Крістенсен з'явилася цього року серед гостей Каннського кінофестивалю. Красуня вийшла на червону доріжку під час відкриття заходу та ефектно позувала перед фотографами.

На Гелені була біла сукня Vivienne Westwood з корсетом, який підкреслював талію. Бретель вбрання не мало, але до нього кріпилася накидка з тонкої шифонової тканини, яка ефективно майоріла і мала дуже довгий шлейф.

Гелена спеціально позувала так, щоб було видно цю накидку. Спідницю ж прикрашало драпування спереду.

Гелена Крістенсен / Фото: Associated Press

Образ супермоделі доповнили розкішні прикраси з діамантами та кольоровим коштовним камінням. А ось волосся вона зібрала у високий хвіст і прикрасила білою стрічкою. Такий акцент мав дуже милий і романтичний вигляд.

Гелена Крістенсен / Фото: Getty Images

Також у своєму Instagram вона показала, як готувалася до цього заходу, та опублікувала кадр із сукнею.

Гелена Крістенсен

Буквально за день до цієї події супермодель 90-х показала, як виходила на подіум 31 рік тому. Так, у своєму Instagram вона опублікувала фото, на якому зазнімкована на подіумі під час показу колекції осінь-зима Atelier Versace сезону 1993 року.

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