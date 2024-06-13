Підкреслила талію: британська акторка на прем'єрі Netflix у "металевій" сукні від Versace

29-річна британська акторка Ганна Додд, яка у серіалі Netflix "Бріджертони" виконує роль Франческі Бріджертон, з'явилася на червоній доріжці в Лондоні. Вона відвідала прем'єру другої частини третього сезону цього популярного шоу.

На дівчині була срібна мінісукня від Versace з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Виконана вона була з фірмової металевої тканини, мала підкреслену талію та опущені плечі. На стегнах сукню прикрашало драпування.

Вбрання акторка носила у поєднанні з прикрасами від Garrard, гламурними мюлями зі стразами, а також зробила об'ємну зачіску.

Ганна Додд / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Netflix вирішили поділити третій сезон серіалу "Бріджертони" на дві частини. Перші чотири серії популярного шоу вийшли 16 травня, а другі чотири серії з'являться на стримінгу вже 13 червня. Перед стартом фінальних епізодів Netflix випустили новий трейлер.

А ось головною героїнею третього сезону стала акторка Нікола Коглан, яка на прем'єру прийшла у рожевій сукні від бренду Rodarte та довгій фаті.

Актори серіалу Netflix "Бріджертони" / Фото: Associated Press

Читайте також: