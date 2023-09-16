Підкреслила талію: Кім Кардашян сфотографували у топі без бретельок та трендових джинсах

У цьому вбранні вона сходила на вечерю до ресторану з дітьми.

Зірка реалітішоу та засновниця білизняного бренду SKIMS – Кім Кардашян – потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі. Зірку помітили, коли вона виходила зі своєї розкішної машини і прямувала до улюбленого серед багатьох знаменитостей ресторану Nobu. Вечір Кім тоді провела не сама, а в компанії дочки Норт та племінниці Пенелопи.

Попри те, що вечеря була сімейною, Кардашян вбралася так, щоб підкреслити всі свої виграшні місця, тому одягла чорний корсетний топ із глибоким декольте-серцем у якого не було бретельок.

Топ вона поєднувала з широкими трендовими джинсами з кишенями, босоніжками на підборах, чорною квадратною сумкою від Chanel і сонцезахисними окулярами. На обличчі у неї був улюблений макіяж у коричневій гамі. Вбрання ідеально підкреслювало її тонку талію.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

А ще кілька днів тому Кім проводила час у Нью-Йорку, де відвідала благодійний галавечір "Турбота про жінок", організований компанією Kering. Тоді на публіці зірка з'явилася в блідо-рожевій блискучій сукні з кристалами, довгими рукавами, шлейфом і високим коміром від бренду Balenciaga, яка сяяла від софітів та спалахів фотокамер.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

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