Підкреслила тонку талію: Кеті Голмс прийшла на івент у сукні-сорочці

42-річна американська акторка Кеті Голмс з'явилася на публічному заході в Брукліні.

Знаменитість відвідала модну презентацію Tapestry-owned fashion house's SS/22, де з'явилася у чорній сукні-сорочці від американського бренду Montauk та високих шкіряних чоботях із пряжками зі стразами.

У руках акторка тримала маленьку білу сумку Kate Spade "Meringue" на короткій ручці. Також Кеті зробила просте укладання хвилями та легким денний макіяж. Захід відбувся в барі Lemon's Rooftop Bar у готелі Wythe.

Кеті Голмс / Getty Images

Також зірку продовжують часто фотографувати на зніманнях у Нью-Йорку. Кеті зараз працює над проєктом "Рідкісні предмети", в якому не лише зіграє головну роль, а й стане режисеркою.

Кеті Голмс / Getty Images

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