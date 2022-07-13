Підкреслила тонку талію штанами карго: стильну Кім Кардашян сфотографували з доньками

У таких луках мама з доньками сходили до торгового центру American Dream, де відвідали магазин Toys "R" Us та магазин солодощів, а потім вони вирушили на атракціони.

Схоже, що Кім Кардашян намагається приділяти максимум часу всім своїм дітям, тому іноді відпочиває з ними по черзі. Наприклад, на початку місяця її кілька разів фотографували із синами Сейнтом та Псалмом у Нью-Йорку, а от учора зірку реаліті заскочили у місті з доньками Норт та маленькою Чикаго.

Усі три представниці сімейства були з ніг до голови одягнені у речі від бренду Balenciaga, з яким Кім співпрацює та є обличчям цього Модного дому. Норт одягла сірі джинси, однотонну футболку та черевики на платформі. Волосся 9-річної зіркової дівчинки було заплетене у довгі коси, а на очі вона одягла сонцезахисні окуляри.

Маленьку Чикаго Кім одягнула в оверсайз джинси та водолазку з монограмою бренду, також на ній були черевики з крокодилової шкіри. Обидві дівчинки несли сумки моделі Hourglass із чорної телячої шкіри із тисненням під крокодила.

Кім Кардашян з дітьми / Фото: Getty Images

Кім же одягла ефектні оверсайз штани-карго з безліччю кишень та потертостями, які ідеально підкреслювали її неймовірно тонку талію. Образ доповнила сіра майка, туфлі на підборах та чорна сумка. Біле волосся знаменитість зібрала в низький пучок.

Кім Кардашян з дітьми / Фото: Getty Images

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