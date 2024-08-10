Підкреслила вагітний живіт: Александра Даддаріо відвідала благодійний захід

Незабаром вона вперше стане мамою.
Зірка першого сезону "Білого лотоса" Александра Даддаріо, яка зовсім нещодавно оголосила, що чекає на первістка, відвідала концерт і благодійний вечір Second Chance Rescue в Common Ground. Цей захід відбувся у Нью-Йорку.
38-річна акторка позувала для фото із танцівницею Алексою Рей. На Александрі була сукня-сорочка бежевого кольору і в світлу, ледь помітну, смужку. Вбрання прикрашали темні ґудзики і пояс, який Даддаріо зав'язала спереду, підкресливши так вже досить округлий живіт.
Волосся акторка розпустила і зробила дуже легкий практично непомітний макіяж. Взула вона сірі лофери.
Раніше Даддаріо взяла участь у фотосесії, організованій для просування серіалу "Мейфейрські відьми", в якому зіграла головну роль. Вона позувала в стильному класичному луку, який включала білу сорочку та чорні штани.
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